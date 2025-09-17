Roaring Kitty (ROAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01166415 24J Tinggi $ 0.01469613 Harga Tertinggi Sepanjang Masa $ 0.01512515 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.60% Perubahan Harga (1D) +22.67% Perubahan Harga (7D) +105.07%

Roaring Kitty (ROAR) harga masa nyata ialah $0.01430898. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROAR didagangkan antara $ 0.01166415 rendah dan $ 0.01469613 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROAR sepanjang masa ialah $ 0.01512515, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROAR telah berubah sebanyak -2.60% sejak sejam yang lalu, +22.67% dalam 24 jam dan +105.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Roaring Kitty (ROAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.31M$ 14.31M $ 14.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.31M$ 14.31M $ 14.31M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Roaring Kitty ialah $ 14.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROAR ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.31M.