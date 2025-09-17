Roastmaster9000 (RM9000) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00912136$ 0.00912136 $ 0.00912136 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.51% Perubahan Harga (1D) -0.77% Perubahan Harga (7D) -2.26% Perubahan Harga (7D) -2.26%

Roastmaster9000 (RM9000) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RM9000 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RM9000 sepanjang masa ialah $ 0.00912136, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RM9000 telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan -2.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Roastmaster9000 (RM9000) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.69K$ 65.69K $ 65.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 65.69K$ 65.69K $ 65.69K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,977,133.0 999,977,133.0 999,977,133.0

Had Pasaran semasa Roastmaster9000 ialah $ 65.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RM9000 ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999977133.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.69K.