ROBA Harga Hari Ini

Harga langsung ROBA (ROBA) hari ini ialah $ 0.00242778, dengan 4.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROBA kepada USD penukaran adalah $ 0.00242778 setiap ROBA.

ROBA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,441,226, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ROBA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROBA didagangkan antara $ 0.0021634 (rendah) dan $ 0.00247221 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01003687, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00210564.

Dalam prestasi jangka pendek, ROBA dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan -37.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ROBA (ROBA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ROBA ialah $ 2.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROBA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.44M.