Robert Harga Hari Ini

Harga langsung Robert (ROBERT) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROBERT kepada USD penukaran adalah -- setiap ROBERT.

Robert kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,415.73, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M ROBERT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROBERT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00258802, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ROBERT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Robert (ROBERT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Robert ialah $ 10.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROBERT ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.42K.