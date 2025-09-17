Robin Rug (RUG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00009688 $ 0.00009688 $ 0.00009688 24J Rendah $ 0.00010149 $ 0.00010149 $ 0.00010149 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00009688$ 0.00009688 $ 0.00009688 24J Tinggi $ 0.00010149$ 0.00010149 $ 0.00010149 Sepanjang Masa $ 0.00068223$ 0.00068223 $ 0.00068223 Harga Terendah $ 0.00003656$ 0.00003656 $ 0.00003656 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) +1.14% Perubahan Harga (7D) +53.86% Perubahan Harga (7D) +53.86%

Robin Rug (RUG) harga masa nyata ialah $0.0000998. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUG didagangkan antara $ 0.00009688 rendah dan $ 0.00010149 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUG sepanjang masa ialah $ 0.00068223, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003656.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUG telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, +1.14% dalam 24 jam dan +53.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Robin Rug (RUG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.78K$ 99.78K $ 99.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.78K$ 99.78K $ 99.78K Bekalan Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Jumlah Bekalan 999,778,243.475695 999,778,243.475695 999,778,243.475695

Had Pasaran semasa Robin Rug ialah $ 99.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUG ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999778243.475695. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.78K.