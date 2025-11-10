Robora Harga Hari Ini

Harga langsung Robora (RBR) hari ini ialah $ 0.01082638, dengan 4.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RBR kepada USD penukaran adalah $ 0.01082638 setiap RBR.

Robora kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 743,605, dengan bekalan edaran sebanyak 68.01M RBR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RBR didagangkan antara $ 0.01028722 (rendah) dan $ 0.01156938 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.210107, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0093672.

Dalam prestasi jangka pendek, RBR dipindahkan +1.66% dalam sejam terakhir dan -44.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Robora (RBR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 743.61K$ 743.61K $ 743.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 68.01M 68.01M 68.01M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Robora ialah $ 743.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RBR ialah 68.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.