BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Robora langsung hari ini ialah 0.01082638 USD.RBR modal pasaran ialah 743,605 USD. Jejaki masa nyata RBR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Robora langsung hari ini ialah 0.01082638 USD.RBR modal pasaran ialah 743,605 USD. Jejaki masa nyata RBR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai RBR

Maklumat Harga RBR

Apakah RBR

Kertas putih RBR

Laman Web Rasmi RBR

Tokenomik RBR

Ramalan Harga RBR

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Robora Logo

Robora Harga (RBR)

Tidak tersenarai

1 RBR ke USD Harga Langsung:

$0.01082638
$0.01082638$0.01082638
-4.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Robora (RBR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:41:50 (UTC+8)

Robora Harga Hari Ini

Harga langsung Robora (RBR) hari ini ialah $ 0.01082638, dengan 4.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RBR kepada USD penukaran adalah $ 0.01082638 setiap RBR.

Robora kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 743,605, dengan bekalan edaran sebanyak 68.01M RBR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RBR didagangkan antara $ 0.01028722 (rendah) dan $ 0.01156938 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.210107, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0093672.

Dalam prestasi jangka pendek, RBR dipindahkan +1.66% dalam sejam terakhir dan -44.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Robora (RBR) Maklumat Pasaran

$ 743.61K
$ 743.61K$ 743.61K

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

68.01M
68.01M 68.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Robora ialah $ 743.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RBR ialah 68.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.

Robora Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01028722
$ 0.01028722$ 0.01028722
24J Rendah
$ 0.01156938
$ 0.01156938$ 0.01156938
24J Tinggi

$ 0.01028722
$ 0.01028722$ 0.01028722

$ 0.01156938
$ 0.01156938$ 0.01156938

$ 0.210107
$ 0.210107$ 0.210107

$ 0.0093672
$ 0.0093672$ 0.0093672

+1.66%

-4.47%

-44.47%

-44.47%

Robora (RBR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Robora kepada USD adalah $ -0.00050747795293108.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Robora kepada USD adalah $ -0.0091271558.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Robora kepada USD adalah $ -0.0092163403.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Robora kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00050747795293108-4.47%
30 Hari$ -0.0091271558-84.30%
60 Hari$ -0.0092163403-85.12%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Robora

Robora (RBR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RBR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Robora (RBR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Robora berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Robora yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RBR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Robora Ramalan Harga.

Apakah itu Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Robora (RBR) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Robora

Berapakah nilai 1 Robora pada tahun 2030?
Jika Robora berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Robora berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:41:50 (UTC+8)

Robora (RBR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Robora

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04291
$0.04291$0.04291

+114.55%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1240
$0.1240$0.1240

+30.52%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00440
$0.00440$0.00440

+46.66%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003754
$0.000003754$0.000003754

+44.38%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.012921
$0.012921$0.012921

+27.62%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001899
$0.0000001899$0.0000001899

+46.07%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0516
$0.0516$0.0516

+29.00%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.