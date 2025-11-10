RoboStack Harga Hari Ini

Harga langsung RoboStack (ROBOT) hari ini ialah $ 0.00376396, dengan 6.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROBOT kepada USD penukaran adalah $ 0.00376396 setiap ROBOT.

RoboStack kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,751,880, dengan bekalan edaran sebanyak 724.99M ROBOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROBOT didagangkan antara $ 0.00305615 (rendah) dan $ 0.0038689 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01473035, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ROBOT dipindahkan -2.66% dalam sejam terakhir dan -39.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RoboStack (ROBOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Bekalan Peredaran 724.99M 724.99M 724.99M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RoboStack ialah $ 2.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROBOT ialah 724.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.80M.