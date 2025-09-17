ROBOT (ROBOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00006359 $ 0.00006359 $ 0.00006359 24J Rendah $ 0.00007444 $ 0.00007444 $ 0.00007444 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00006359$ 0.00006359 $ 0.00006359 24J Tinggi $ 0.00007444$ 0.00007444 $ 0.00007444 Sepanjang Masa $ 0.02395586$ 0.02395586 $ 0.02395586 Harga Terendah $ 0.00002854$ 0.00002854 $ 0.00002854 Perubahan Harga (1J) +0.59% Perubahan Harga (1D) -12.64% Perubahan Harga (7D) +103.17% Perubahan Harga (7D) +103.17%

ROBOT (ROBOT) harga masa nyata ialah $0.00006399. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROBOT didagangkan antara $ 0.00006359 rendah dan $ 0.00007444 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROBOT sepanjang masa ialah $ 0.02395586, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002854.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROBOT telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, -12.64% dalam 24 jam dan +103.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ROBOT (ROBOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.99K$ 63.99K $ 63.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.99K$ 63.99K $ 63.99K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,388.654589 999,996,388.654589 999,996,388.654589

Had Pasaran semasa ROBOT ialah $ 63.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROBOT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996388.654589. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.99K.