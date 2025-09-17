Robotaxi (TAXI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00977895 $ 0.00977895 $ 0.00977895 24J Rendah $ 0.0101599 $ 0.0101599 $ 0.0101599 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00977895$ 0.00977895 $ 0.00977895 24J Tinggi $ 0.0101599$ 0.0101599 $ 0.0101599 Sepanjang Masa $ 0.03189708$ 0.03189708 $ 0.03189708 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.63% Perubahan Harga (1D) +1.24% Perubahan Harga (7D) -0.45% Perubahan Harga (7D) -0.45%

Robotaxi (TAXI) harga masa nyata ialah $0.01007374. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAXI didagangkan antara $ 0.00977895 rendah dan $ 0.0101599 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAXI sepanjang masa ialah $ 0.03189708, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAXI telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, +1.24% dalam 24 jam dan -0.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Robotaxi (TAXI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Robotaxi ialah $ 1.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TAXI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.01M.