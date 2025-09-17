Lagi Mengenai RETH

1 RETH ke USD Harga Langsung:

$5,150.79
$5,150.79
0.00%1D
USD
Rocket Pool ETH (RETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:01:49 (UTC+8)

Rocket Pool ETH (RETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 5,055.69
$ 5,055.69
24J Rendah
$ 5,184.46
$ 5,184.46
24J Tinggi

$ 5,055.69
$ 5,055.69

$ 5,184.46
$ 5,184.46

$ 5,618.08
$ 5,618.08

$ 887.26
$ 887.26

+0.19%

-0.15%

+5.41%

+5.41%

Rocket Pool ETH (RETH) harga masa nyata ialah $5,150.73. Sepanjang 24 jam yang lalu, RETH didagangkan antara $ 5,055.69 rendah dan $ 5,184.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RETH sepanjang masa ialah $ 5,618.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 887.26.

Dari segi prestasi jangka pendek, RETH telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +5.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rocket Pool ETH (RETH) Maklumat Pasaran

$ 2.03B
$ 2.03B

--
--

$ 2.03B
$ 2.03B

395.05K
395.05K

395,047.0930968639
395,047.0930968639

Had Pasaran semasa Rocket Pool ETH ialah $ 2.03B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETH ialah 395.05K, dengan jumlah bekalan sebanyak 395047.0930968639. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03B.

Rocket Pool ETH (RETH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Rocket Pool ETH kepada USD adalah $ -7.96099977415.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Rocket Pool ETH kepada USD adalah $ +47.7668398740.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Rocket Pool ETH kepada USD adalah $ +1,414.3240135830.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Rocket Pool ETH kepada USD adalah $ +2,272.1072580857485.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -7.96099977415-0.15%
30 Hari$ +47.7668398740+0.93%
60 Hari$ +1,414.3240135830+27.46%
90 Hari$ +2,272.1072580857485+78.93%

Apakah itu Rocket Pool ETH (RETH)

Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.

Rocket Pool ETH (RETH) Sumber

Laman Web Rasmi

Rocket Pool ETH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rocket Pool ETH (RETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rocket Pool ETH (RETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rocket Pool ETH.

Semak Rocket Pool ETH ramalan harga sekarang!

RETH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Rocket Pool ETH (RETH)

Memahami tokenomik Rocket Pool ETH (RETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rocket Pool ETH (RETH)

Berapakah nilai Rocket Pool ETH (RETH) hari ini?
Harga langsung RETH dalam USD ialah 5,150.73 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RETH ke USD?
Harga semasa RETH ke USD ialah $ 5,150.73. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rocket Pool ETH?
Had pasaran untuk RETH ialah $ 2.03B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RETH?
Bekalan edaran RETH ialah 395.05K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RETH?
RETH mencapai harga ATH sebanyak 5,618.08 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RETH?
RETH melihat harga ATL sebanyak 887.26 USD.
Berapakah jumlah dagangan RETH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RETHialah -- USD.
Adakah RETH akan naik lebih tinggi tahun ini?
RETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:01:49 (UTC+8)

Penafian

