Rocket Pool ETH (RETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5,055.69 $ 5,055.69 $ 5,055.69 24J Rendah $ 5,184.46 $ 5,184.46 $ 5,184.46 24J Tinggi 24J Rendah $ 5,055.69$ 5,055.69 $ 5,055.69 24J Tinggi $ 5,184.46$ 5,184.46 $ 5,184.46 Sepanjang Masa $ 5,618.08$ 5,618.08 $ 5,618.08 Harga Terendah $ 887.26$ 887.26 $ 887.26 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) +5.41% Perubahan Harga (7D) +5.41%

Rocket Pool ETH (RETH) harga masa nyata ialah $5,150.73. Sepanjang 24 jam yang lalu, RETH didagangkan antara $ 5,055.69 rendah dan $ 5,184.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RETH sepanjang masa ialah $ 5,618.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 887.26.

Dari segi prestasi jangka pendek, RETH telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +5.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rocket Pool ETH (RETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.03B$ 2.03B $ 2.03B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.03B$ 2.03B $ 2.03B Bekalan Peredaran 395.05K 395.05K 395.05K Jumlah Bekalan 395,047.0930968639 395,047.0930968639 395,047.0930968639

Had Pasaran semasa Rocket Pool ETH ialah $ 2.03B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RETH ialah 395.05K, dengan jumlah bekalan sebanyak 395047.0930968639. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03B.