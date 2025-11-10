RockSolid rETH Harga Hari Ini

Harga langsung RockSolid rETH (ROCK.RETH) hari ini ialah $ 4,696.89, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROCK.RETH kepada USD penukaran adalah $ 4,696.89 setiap ROCK.RETH.

RockSolid rETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,509,896, dengan bekalan edaran sebanyak 1.39K ROCK.RETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROCK.RETH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,758.98, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 4,423.93.

Dalam prestasi jangka pendek, ROCK.RETH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RockSolid rETH (ROCK.RETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.51M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.51M Bekalan Peredaran 1.39K Jumlah Bekalan 1,386.0

