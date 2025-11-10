Roco Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Roco Finance (ROCO) hari ini ialah $ 0.0097195, dengan 2.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROCO kepada USD penukaran adalah $ 0.0097195 setiap ROCO.

Roco Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 908,781, dengan bekalan edaran sebanyak 93.50M ROCO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROCO didagangkan antara $ 0.00937168 (rendah) dan $ 0.01014324 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.32, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00669942.

Dalam prestasi jangka pendek, ROCO dipindahkan -1.39% dalam sejam terakhir dan +22.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Roco Finance (ROCO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 908.78K$ 908.78K $ 908.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 967.60K$ 967.60K $ 967.60K Bekalan Peredaran 93.50M 93.50M 93.50M Jumlah Bekalan 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

