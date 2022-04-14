Tokenomik ROFLcopter ($ROFL)

Tokenomik ROFLcopter ($ROFL)

Lihat cerapan utama tentang ROFLcopter ($ROFL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ROFLcopter ($ROFL) Maklumat

One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!

Laman Web Rasmi:
https://www.roflcopter.meme

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ROFLcopter ($ROFL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 17.18K
$ 17.18K$ 17.18K
Jumlah Bekalan:
$ 582.05M
$ 582.05M$ 582.05M
Bekalan Edaran:
$ 582.05M
$ 582.05M$ 582.05M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.18K
$ 17.18K$ 17.18K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01082774
$ 0.01082774$ 0.01082774
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001117
$ 0.00001117$ 0.00001117
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik ROFLcopter ($ROFL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ROFLcopter ($ROFL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $ROFL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $ROFL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $ROFL, terokai $ROFL harga langsung token!

$ROFL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $ROFL? Halaman ramalan harga $ROFL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.