Roko Network (ROKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001322 24J Tinggi $ 0.00001621 Sepanjang Masa $ 0.00017624 Harga Terendah $ 0.00000392 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) +7.58% Perubahan Harga (7D) +2.05%

Roko Network (ROKO) harga masa nyata ialah $0.00001448. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROKO didagangkan antara $ 0.00001322 rendah dan $ 0.00001621 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROKO sepanjang masa ialah $ 0.00017624, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000392.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROKO telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, +7.58% dalam 24 jam dan +2.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Roko Network (ROKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.01M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.34M Bekalan Peredaran 208.03B Jumlah Bekalan 369,369,369,369.0

Had Pasaran semasa Roko Network ialah $ 3.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROKO ialah 208.03B, dengan jumlah bekalan sebanyak 369369369369.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.34M.