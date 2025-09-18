Rokos Matrix (MATRIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00184347$ 0.00184347 $ 0.00184347 Harga Terendah $ 0.00000447$ 0.00000447 $ 0.00000447 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +16.23% Perubahan Harga (7D) +16.23%

Rokos Matrix (MATRIX) harga masa nyata ialah $0.00000897. Sepanjang 24 jam yang lalu, MATRIX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MATRIX sepanjang masa ialah $ 0.00184347, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000447.

Dari segi prestasi jangka pendek, MATRIX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +16.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rokos Matrix (MATRIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Bekalan Peredaran 998.95M 998.95M 998.95M Jumlah Bekalan 998,945,998.192356 998,945,998.192356 998,945,998.192356

Had Pasaran semasa Rokos Matrix ialah $ 8.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MATRIX ialah 998.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998945998.192356. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.96K.