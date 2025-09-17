Rollbit Coin (RLB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.067255 $ 0.067255 $ 0.067255 24J Rendah $ 0.070471 $ 0.070471 $ 0.070471 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.067255$ 0.067255 $ 0.067255 24J Tinggi $ 0.070471$ 0.070471 $ 0.070471 Sepanjang Masa $ 0.264358$ 0.264358 $ 0.264358 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) -1.16% Perubahan Harga (7D) -1.74% Perubahan Harga (7D) -1.74%

Rollbit Coin (RLB) harga masa nyata ialah $0.06835. Sepanjang 24 jam yang lalu, RLB didagangkan antara $ 0.067255 rendah dan $ 0.070471 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RLB sepanjang masa ialah $ 0.264358, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RLB telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan -1.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rollbit Coin (RLB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 131.22M$ 131.22M $ 131.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 131.22M$ 131.22M $ 131.22M Bekalan Peredaran 1.93B 1.93B 1.93B Jumlah Bekalan 1,925,281,016.990269 1,925,281,016.990269 1,925,281,016.990269

Had Pasaran semasa Rollbit Coin ialah $ 131.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RLB ialah 1.93B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1925281016.990269. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 131.22M.