ROLLHUB Harga Hari Ini

Harga langsung ROLLHUB (RHUB) hari ini ialah --, dengan 1.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RHUB kepada USD penukaran adalah -- setiap RHUB.

ROLLHUB kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 211,174, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M RHUB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RHUB didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RHUB dipindahkan +1.49% dalam sejam terakhir dan +11.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ROLLHUB (RHUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 211.17K$ 211.17K $ 211.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 211.17K$ 211.17K $ 211.17K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

Had Pasaran semasa ROLLHUB ialah $ 211.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RHUB ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998960.067986. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 211.17K.