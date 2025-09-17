Romeo (ROMEO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) +1.31% Perubahan Harga (7D) +7.39% Perubahan Harga (7D) +7.39%

Romeo (ROMEO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROMEO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROMEO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROMEO telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, +1.31% dalam 24 jam dan +7.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Romeo (ROMEO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K Bekalan Peredaran 798.28M 798.28M 798.28M Jumlah Bekalan 798,283,535.868305 798,283,535.868305 798,283,535.868305

Had Pasaran semasa Romeo ialah $ 15.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROMEO ialah 798.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 798283535.868305. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.25K.