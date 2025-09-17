Ronaldinho Coin (STAR10) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.387179$ 0.387179 $ 0.387179 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -8.09% Perubahan Harga (7D) +10.24% Perubahan Harga (7D) +10.24%

Ronaldinho Coin (STAR10) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAR10 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAR10 sepanjang masa ialah $ 0.387179, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAR10 telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -8.09% dalam 24 jam dan +10.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ronaldinho Coin (STAR10) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.62K$ 23.62K $ 23.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 333.38K$ 333.38K $ 333.38K Bekalan Peredaran 70.84M 70.84M 70.84M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ronaldinho Coin ialah $ 23.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STAR10 ialah 70.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 333.38K.