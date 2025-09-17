Ronen Coin (RONEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00169086 $ 0.00169086 $ 0.00169086 24J Rendah $ 0.00178166 $ 0.00178166 $ 0.00178166 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00169086$ 0.00169086 $ 0.00169086 24J Tinggi $ 0.00178166$ 0.00178166 $ 0.00178166 Sepanjang Masa $ 0.01804124$ 0.01804124 $ 0.01804124 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +3.71% Perubahan Harga (1D) +1.57% Perubahan Harga (7D) -9.56% Perubahan Harga (7D) -9.56%

Ronen Coin (RONEN) harga masa nyata ialah $0.00178692. Sepanjang 24 jam yang lalu, RONEN didagangkan antara $ 0.00169086 rendah dan $ 0.00178166 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RONEN sepanjang masa ialah $ 0.01804124, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RONEN telah berubah sebanyak +3.71% sejak sejam yang lalu, +1.57% dalam 24 jam dan -9.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ronen Coin (RONEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ronen Coin ialah $ 1.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RONEN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.76M.