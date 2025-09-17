Ronnie (RONNIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000794 $ 0.00000794 $ 0.00000794 24J Rendah $ 0.00000814 $ 0.00000814 $ 0.00000814 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000794$ 0.00000794 $ 0.00000794 24J Tinggi $ 0.00000814$ 0.00000814 $ 0.00000814 Sepanjang Masa $ 0.01198027$ 0.01198027 $ 0.01198027 Harga Terendah $ 0.00000489$ 0.00000489 $ 0.00000489 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.10% Perubahan Harga (7D) +9.83% Perubahan Harga (7D) +9.83%

Ronnie (RONNIE) harga masa nyata ialah $0.00000796. Sepanjang 24 jam yang lalu, RONNIE didagangkan antara $ 0.00000794 rendah dan $ 0.00000814 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RONNIE sepanjang masa ialah $ 0.01198027, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000489.

Dari segi prestasi jangka pendek, RONNIE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.10% dalam 24 jam dan +9.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ronnie (RONNIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Bekalan Peredaran 899.30M 899.30M 899.30M Jumlah Bekalan 899,295,143.0 899,295,143.0 899,295,143.0

Had Pasaran semasa Ronnie ialah $ 7.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RONNIE ialah 899.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899295143.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.16K.