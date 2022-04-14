Tokenomik Ronout (RONOUT)
Meet our friend RON.
He lived happily inside the box. Around 2021, life was good for him. The game Axie Infinity was in the spotlight, and everyone wanted to know about him. He even had a coin named after him: $RON.
But as time passed, things didn’t go so well for RON, and he lost his sense of purpose.
He felt he could be something greater, so he decided to try stepping out of the box. However, when he tried to leave, he felt something holding him back. Then, in an act of liberation, he finally broke free. RON is no longer known as RON(IN); now, he is RONOUT.
That’s the story. Simple as that.
What? It’s over? Yes. What were you expecting? An epic battle? An alien invasion? A final war? Well, feel free to describe in the most absurd way possible how our friend RON managed to escape the box.
Now it’s up to you!
Tokenomik Ronout (RONOUT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ronout (RONOUT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RONOUT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RONOUT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik RONOUT, terokai RONOUT harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.