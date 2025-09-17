Roobee (ROOBEE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02084178$ 0.02084178 $ 0.02084178 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +0.14% Perubahan Harga (7D) -0.61% Perubahan Harga (7D) -0.61%

Roobee (ROOBEE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROOBEE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROOBEE sepanjang masa ialah $ 0.02084178, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROOBEE telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +0.14% dalam 24 jam dan -0.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Roobee (ROOBEE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 132.95K$ 132.95K $ 132.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 596.03K$ 596.03K $ 596.03K Bekalan Peredaran 1.20B 1.20B 1.20B Jumlah Bekalan 5,399,999,999.999999 5,399,999,999.999999 5,399,999,999.999999

Had Pasaran semasa Roobee ialah $ 132.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROOBEE ialah 1.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5399999999.999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 596.03K.