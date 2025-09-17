Apakah itu RoOLZ (GODL)

## What is RoOLZ? RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram. As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users. RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token. $GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL. The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads ## How Many $GODL Tokens Are There in Circulation? The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%). ### Who Are the Founders of RoOLZ? RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment. ### Where Can I Buy $GODL? $GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

RoOLZ Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RoOLZ (GODL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RoOLZ (GODL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RoOLZ.

Semak RoOLZ ramalan harga sekarang!

GODL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik RoOLZ (GODL)

Memahami tokenomik RoOLZ (GODL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GODL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RoOLZ (GODL) Berapakah nilai RoOLZ (GODL) hari ini? Harga langsung GODL dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GODL ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa GODL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran RoOLZ? Had pasaran untuk GODL ialah $ 263.87K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GODL? Bekalan edaran GODL ialah 660.99M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GODL? GODL mencapai harga ATH sebanyak 0.02457733 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GODL? GODL melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan GODL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GODLialah -- USD . Adakah GODL akan naik lebih tinggi tahun ini? GODL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GODLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

RoOLZ (GODL) Kemas Kini Industri Penting