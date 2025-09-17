RoOLZ Harga (GODL)
-14.15%
+0.40%
+24.44%
+24.44%
RoOLZ (GODL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GODL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GODL sepanjang masa ialah $ 0.02457733, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, GODL telah berubah sebanyak -14.15% sejak sejam yang lalu, +0.40% dalam 24 jam dan +24.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa RoOLZ ialah $ 263.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GODL ialah 660.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 319.36K.
Pada hari ini, perubahan harga RoOLZ kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RoOLZ kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RoOLZ kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RoOLZ kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.40%
|30 Hari
|$ 0
|+71.52%
|60 Hari
|$ 0
|+68.86%
|90 Hari
|$ 0
|--
## What is RoOLZ? RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram. As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users. RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token. $GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL. The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads ## How Many $GODL Tokens Are There in Circulation? The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%). ### Who Are the Founders of RoOLZ? RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment. ### Where Can I Buy $GODL? $GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.
