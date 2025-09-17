Roost (ROOST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.131903$ 0.131903 $ 0.131903 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -1.15% Perubahan Harga (7D) +4.29% Perubahan Harga (7D) +4.29%

Roost (ROOST) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROOST didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROOST sepanjang masa ialah $ 0.131903, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROOST telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -1.15% dalam 24 jam dan +4.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Roost (ROOST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 449.84K$ 449.84K $ 449.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 449.84K$ 449.84K $ 449.84K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Roost ialah $ 449.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROOST ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 449.84K.