Rope Token (ROPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00423781 24J Tinggi $ 0.0043311 Sepanjang Masa $ 2.45 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.31% Perubahan Harga (7D) +1.57%

Rope Token (ROPE) harga masa nyata ialah $0.00426743. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROPE didagangkan antara $ 0.00423781 rendah dan $ 0.0043311 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROPE sepanjang masa ialah $ 2.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROPE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan +1.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rope Token (ROPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.81K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.67K Bekalan Peredaran 6.28M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Rope Token ialah $ 26.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROPE ialah 6.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.67K.