Tokenomik Rosscoin (ROSSCOIN)

Lihat cerapan utama tentang Rosscoin (ROSSCOIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Rosscoin (ROSSCOIN) Maklumat

RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht’s voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement.

Laman Web Rasmi:
https://rosscoin.ai

Rosscoin (ROSSCOIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Rosscoin (ROSSCOIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 33.23K
Jumlah Bekalan:
$ 999.40M
Bekalan Edaran:
$ 999.40M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 33.23K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03458592
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Rosscoin (ROSSCOIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Rosscoin (ROSSCOIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ROSSCOIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ROSSCOIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ROSSCOIN, terokai ROSSCOIN harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.