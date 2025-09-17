Rouge Studio (ROUGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00342123 24J Tinggi $ 0.00349523 Sepanjang Masa $ 0.02699024 Harga Terendah $ 0.00283317 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.37% Perubahan Harga (7D) +0.82%

Rouge Studio (ROUGE) harga masa nyata ialah $0.00344473. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROUGE didagangkan antara $ 0.00342123 rendah dan $ 0.00349523 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROUGE sepanjang masa ialah $ 0.02699024, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00283317.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROUGE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.37% dalam 24 jam dan +0.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rouge Studio (ROUGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 72.34K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 72.34K Bekalan Peredaran 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Rouge Studio ialah $ 72.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROUGE ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.34K.