roule token Harga Hari Ini

Harga langsung roule token (ROUL) hari ini ialah $ 0.00343428, dengan 0.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROUL kepada USD penukaran adalah $ 0.00343428 setiap ROUL.

roule token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 248,391, dengan bekalan edaran sebanyak 72.33M ROUL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROUL didagangkan antara $ 0.00342936 (rendah) dan $ 0.00346421 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00858746, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00109265.

Dalam prestasi jangka pendek, ROUL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

roule token (ROUL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 248.39K$ 248.39K $ 248.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 343.43K$ 343.43K $ 343.43K Bekalan Peredaran 72.33M 72.33M 72.33M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

