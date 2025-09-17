Roundtable (RTB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.174714$ 0.174714 $ 0.174714 Harga Terendah $ 0.00116804$ 0.00116804 $ 0.00116804 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.66% Perubahan Harga (7D) -0.66%

Roundtable (RTB) harga masa nyata ialah $0.00143132. Sepanjang 24 jam yang lalu, RTB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RTB sepanjang masa ialah $ 0.174714, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00116804.

Dari segi prestasi jangka pendek, RTB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Roundtable (RTB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 785.06K$ 785.06K $ 785.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Bekalan Peredaran 548.49M 548.49M 548.49M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Roundtable ialah $ 785.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RTB ialah 548.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.43M.