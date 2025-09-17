Routine Coin (ROU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00320169$ 0.00320169 $ 0.00320169 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -3.60% Perubahan Harga (7D) +14.07% Perubahan Harga (7D) +14.07%

Routine Coin (ROU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROU sepanjang masa ialah $ 0.00320169, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROU telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -3.60% dalam 24 jam dan +14.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Routine Coin (ROU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.13K$ 52.13K $ 52.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.13K$ 52.13K $ 52.13K Bekalan Peredaran 351.49M 351.49M 351.49M Jumlah Bekalan 351,494,219.059003 351,494,219.059003 351,494,219.059003

Had Pasaran semasa Routine Coin ialah $ 52.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROU ialah 351.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 351494219.059003. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.13K.