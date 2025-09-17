Lagi Mengenai ROU

Maklumat Harga ROU

Kertas putih ROU

Laman Web Rasmi ROU

Tokenomik ROU

Ramalan Harga ROU

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Routine Coin Logo

Routine Coin Harga (ROU)

Tidak tersenarai

1 ROU ke USD Harga Langsung:

$0.00014818
$0.00014818$0.00014818
-3.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Routine Coin (ROU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:57:24 (UTC+8)

Routine Coin (ROU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00320169
$ 0.00320169$ 0.00320169

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-3.60%

+14.07%

+14.07%

Routine Coin (ROU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROU sepanjang masa ialah $ 0.00320169, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROU telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -3.60% dalam 24 jam dan +14.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Routine Coin (ROU) Maklumat Pasaran

$ 52.13K
$ 52.13K$ 52.13K

--
----

$ 52.13K
$ 52.13K$ 52.13K

351.49M
351.49M 351.49M

351,494,219.059003
351,494,219.059003 351,494,219.059003

Had Pasaran semasa Routine Coin ialah $ 52.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROU ialah 351.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 351494219.059003. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.13K.

Routine Coin (ROU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Routine Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Routine Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Routine Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Routine Coin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.60%
30 Hari$ 0-8.30%
60 Hari$ 0-36.33%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Routine Coin (ROU)

Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Routine Coin (ROU) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Routine Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Routine Coin (ROU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Routine Coin (ROU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Routine Coin.

Semak Routine Coin ramalan harga sekarang!

ROU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Routine Coin (ROU)

Memahami tokenomik Routine Coin (ROU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Routine Coin (ROU)

Berapakah nilai Routine Coin (ROU) hari ini?
Harga langsung ROU dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ROU ke USD?
Harga semasa ROU ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Routine Coin?
Had pasaran untuk ROU ialah $ 52.13K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ROU?
Bekalan edaran ROU ialah 351.49M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROU?
ROU mencapai harga ATH sebanyak 0.00320169 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROU?
ROU melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ROU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROUialah -- USD.
Adakah ROU akan naik lebih tinggi tahun ini?
ROU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:57:24 (UTC+8)

Routine Coin (ROU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.