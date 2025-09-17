ROVR Network (ROVR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00976041 $ 0.00976041 $ 0.00976041 24J Rendah $ 0.011329 $ 0.011329 $ 0.011329 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00976041$ 0.00976041 $ 0.00976041 24J Tinggi $ 0.011329$ 0.011329 $ 0.011329 Sepanjang Masa $ 0.02158741$ 0.02158741 $ 0.02158741 Harga Terendah $ 0.00831932$ 0.00831932 $ 0.00831932 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +15.87% Perubahan Harga (7D) +30.87% Perubahan Harga (7D) +30.87%

ROVR Network (ROVR) harga masa nyata ialah $0.011309. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROVR didagangkan antara $ 0.00976041 rendah dan $ 0.011329 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROVR sepanjang masa ialah $ 0.02158741, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00831932.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROVR telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +15.87% dalam 24 jam dan +30.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ROVR Network (ROVR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.09M$ 113.09M $ 113.09M Bekalan Peredaran 127.75M 127.75M 127.75M Jumlah Bekalan 9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296

Had Pasaran semasa ROVR Network ialah $ 1.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROVR ialah 127.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999998876.854296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.09M.