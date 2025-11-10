Rowan Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Rowan Coin (RWN) hari ini ialah $ 0.00158113, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RWN kepada USD penukaran adalah $ 0.00158113 setiap RWN.

Rowan Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 308,320, dengan bekalan edaran sebanyak 195.00M RWN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RWN didagangkan antara $ 0.00158097 (rendah) dan $ 0.00158122 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.364176, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RWN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Rowan Coin (RWN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 308.32K$ 308.32K $ 308.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 861.71K$ 861.71K $ 861.71K Bekalan Peredaran 195.00M 195.00M 195.00M Jumlah Bekalan 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

