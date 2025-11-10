ROXONN Harga Hari Ini

Harga langsung ROXONN (ROXN) hari ini ialah $ 0.00488486, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROXN kepada USD penukaran adalah $ 0.00488486 setiap ROXN.

ROXONN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 88,763, dengan bekalan edaran sebanyak 18.17M ROXN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROXN didagangkan antara $ 0.00488486 (rendah) dan $ 0.00488486 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00488486, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00488486.

Dalam prestasi jangka pendek, ROXN dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ROXONN (ROXN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.76K$ 88.76K $ 88.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Bekalan Peredaran 18.17M 18.17M 18.17M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ROXONN ialah $ 88.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROXN ialah 18.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.88M.