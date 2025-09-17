ROXY FROG (ROXY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +6.55% Perubahan Harga (7D) +2.68% Perubahan Harga (7D) +2.68%

ROXY FROG (ROXY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROXY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROXY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROXY telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +6.55% dalam 24 jam dan +2.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ROXY FROG (ROXY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Bekalan Peredaran 8.46B 8.46B 8.46B Jumlah Bekalan 8,464,530,457.460582 8,464,530,457.460582 8,464,530,457.460582

Had Pasaran semasa ROXY FROG ialah $ 23.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROXY ialah 8.46B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8464530457.460582. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.02K.