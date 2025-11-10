ROY Harga Hari Ini

Harga langsung ROY (ROY) hari ini ialah $ 0.00126469, dengan 2.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROY kepada USD penukaran adalah $ 0.00126469 setiap ROY.

ROY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,264,678, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M ROY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROY didagangkan antara $ 0.00117086 (rendah) dan $ 0.00127477 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00608046, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ROY dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan +2.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ROY (ROY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,990,887.638654 999,990,887.638654 999,990,887.638654

Had Pasaran semasa ROY ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROY ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990887.638654. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.