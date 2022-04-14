Tokenomik rsERG (RSERG)
rsERG (RSERG) Maklumat
rsERG is a wrapped version of ERG that enables it to be used across different blockchain networks, such as Cardano and Ethereum, via the Rosen Bridge ($RSN). This allows ERG holders to access decentralized finance (DeFi) applications on other platforms, leveraging opportunities like trading, lending, and liquidity provision. rsERG can also be unwrapped back into native ERG, returning to the Ergo blockchain for use within its ecosystem of decentralized applications and smart contracts, all while ensuring secure and seamless cross-chain transfers with transactions recorded on Ergo.
rsERG (RSERG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk rsERG (RSERG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik rsERG (RSERG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik rsERG (RSERG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RSERG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RSERG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik RSERG, terokai RSERG harga langsung token!
RSERG Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju RSERG? Halaman ramalan harga RSERG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
