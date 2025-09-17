Rubicon (RUBI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00077545 $ 0.00077545 $ 0.00077545 24J Rendah $ 0.0007865 $ 0.0007865 $ 0.0007865 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00077545$ 0.00077545 $ 0.00077545 24J Tinggi $ 0.0007865$ 0.0007865 $ 0.0007865 Sepanjang Masa $ 0.00153325$ 0.00153325 $ 0.00153325 Harga Terendah $ 0.00006227$ 0.00006227 $ 0.00006227 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) -14.25% Perubahan Harga (7D) -14.25%

Rubicon (RUBI) harga masa nyata ialah $0.00078629. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUBI didagangkan antara $ 0.00077545 rendah dan $ 0.0007865 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUBI sepanjang masa ialah $ 0.00153325, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006227.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUBI telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan -14.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rubicon (RUBI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 357.51K$ 357.51K $ 357.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.86M$ 7.86M $ 7.86M Bekalan Peredaran 454.68M 454.68M 454.68M Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Rubicon ialah $ 357.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUBI ialah 454.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.86M.