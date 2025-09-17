Rubidium (RBD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03136135 $ 0.03136135 $ 0.03136135 24J Rendah $ 0.03939078 $ 0.03939078 $ 0.03939078 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03136135$ 0.03136135 $ 0.03136135 24J Tinggi $ 0.03939078$ 0.03939078 $ 0.03939078 Sepanjang Masa $ 0.068062$ 0.068062 $ 0.068062 Harga Terendah $ 0.00354582$ 0.00354582 $ 0.00354582 Perubahan Harga (1J) -1.10% Perubahan Harga (1D) +19.64% Perubahan Harga (7D) +157.88% Perubahan Harga (7D) +157.88%

Rubidium (RBD) harga masa nyata ialah $0.03860274. Sepanjang 24 jam yang lalu, RBD didagangkan antara $ 0.03136135 rendah dan $ 0.03939078 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RBD sepanjang masa ialah $ 0.068062, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00354582.

Dari segi prestasi jangka pendek, RBD telah berubah sebanyak -1.10% sejak sejam yang lalu, +19.64% dalam 24 jam dan +157.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rubidium (RBD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.60M$ 38.60M $ 38.60M Bekalan Peredaran 46.52M 46.52M 46.52M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Rubidium ialah $ 1.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RBD ialah 46.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.60M.