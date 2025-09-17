Lagi Mengenai RUBY

Maklumat Harga RUBY

Laman Web Rasmi RUBY

Tokenomik RUBY

Ramalan Harga RUBY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

RUBY Logo

RUBY Harga (RUBY)

Tidak tersenarai

1 RUBY ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
RUBY (RUBY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:00:17 (UTC+8)

RUBY (RUBY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001934
$ 0.00001934$ 0.00001934
24J Rendah
$ 0.00001998
$ 0.00001998$ 0.00001998
24J Tinggi

$ 0.00001934
$ 0.00001934$ 0.00001934

$ 0.00001998
$ 0.00001998$ 0.00001998

$ 0.00832301
$ 0.00832301$ 0.00832301

$ 0.00001219
$ 0.00001219$ 0.00001219

--

+1.60%

+6.20%

+6.20%

RUBY (RUBY) harga masa nyata ialah $0.00001998. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUBY didagangkan antara $ 0.00001934 rendah dan $ 0.00001998 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUBY sepanjang masa ialah $ 0.00832301, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001219.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUBY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.60% dalam 24 jam dan +6.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RUBY (RUBY) Maklumat Pasaran

$ 19.95K
$ 19.95K$ 19.95K

--
----

$ 19.95K
$ 19.95K$ 19.95K

998.30M
998.30M 998.30M

998,301,640.339228
998,301,640.339228 998,301,640.339228

Had Pasaran semasa RUBY ialah $ 19.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUBY ialah 998.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998301640.339228. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.95K.

RUBY (RUBY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RUBY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RUBY kepada USD adalah $ +0.0000023642.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RUBY kepada USD adalah $ +0.0000005764.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RUBY kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.60%
30 Hari$ +0.0000023642+11.83%
60 Hari$ +0.0000005764+2.89%
90 Hari$ 0--

Apakah itu RUBY (RUBY)

This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

RUBY (RUBY) Sumber

Laman Web Rasmi

RUBY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RUBY (RUBY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RUBY (RUBY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RUBY.

Semak RUBY ramalan harga sekarang!

RUBY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik RUBY (RUBY)

Memahami tokenomik RUBY (RUBY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RUBY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RUBY (RUBY)

Berapakah nilai RUBY (RUBY) hari ini?
Harga langsung RUBY dalam USD ialah 0.00001998 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RUBY ke USD?
Harga semasa RUBY ke USD ialah $ 0.00001998. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RUBY?
Had pasaran untuk RUBY ialah $ 19.95K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RUBY?
Bekalan edaran RUBY ialah 998.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RUBY?
RUBY mencapai harga ATH sebanyak 0.00832301 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RUBY?
RUBY melihat harga ATL sebanyak 0.00001219 USD.
Berapakah jumlah dagangan RUBY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RUBYialah -- USD.
Adakah RUBY akan naik lebih tinggi tahun ini?
RUBY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RUBYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:00:17 (UTC+8)

RUBY (RUBY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.