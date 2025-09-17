RUBY (RUBY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001934 $ 0.00001934 $ 0.00001934 24J Rendah $ 0.00001998 $ 0.00001998 $ 0.00001998 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001934$ 0.00001934 $ 0.00001934 24J Tinggi $ 0.00001998$ 0.00001998 $ 0.00001998 Sepanjang Masa $ 0.00832301$ 0.00832301 $ 0.00832301 Harga Terendah $ 0.00001219$ 0.00001219 $ 0.00001219 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.60% Perubahan Harga (7D) +6.20% Perubahan Harga (7D) +6.20%

RUBY (RUBY) harga masa nyata ialah $0.00001998. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUBY didagangkan antara $ 0.00001934 rendah dan $ 0.00001998 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUBY sepanjang masa ialah $ 0.00832301, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001219.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUBY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.60% dalam 24 jam dan +6.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RUBY (RUBY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.95K$ 19.95K $ 19.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.95K$ 19.95K $ 19.95K Bekalan Peredaran 998.30M 998.30M 998.30M Jumlah Bekalan 998,301,640.339228 998,301,640.339228 998,301,640.339228

Had Pasaran semasa RUBY ialah $ 19.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUBY ialah 998.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998301640.339228. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.95K.