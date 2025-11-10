Ruby Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Ruby Coin (RUBY) hari ini ialah $ 0.102929, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RUBY kepada USD penukaran adalah $ 0.102929 setiap RUBY.

Ruby Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 27,978,340, dengan bekalan edaran sebanyak 271.82M RUBY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RUBY didagangkan antara $ 0.10099 (rendah) dan $ 0.103378 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.105347, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04452335.

Dalam prestasi jangka pendek, RUBY dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -1.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ruby Coin (RUBY) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Ruby Coin ialah $ 27.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUBY ialah 271.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 271822356.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.98M.