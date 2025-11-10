Tokenomik Ruby Coin (RUBY)

Tokenomik Ruby Coin (RUBY)

Lihat cerapan utama tentang Ruby Coin (RUBY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:16:59 (UTC+8)
Ruby Coin (RUBY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ruby Coin (RUBY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 27.90M
Jumlah Bekalan:
$ 271.82M
Bekalan Edaran:
$ 271.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 27.90M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.105347
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04452335
Harga Semasa:
$ 0.102647
Ruby Coin (RUBY) Maklumat

The launch of Bitcoin in 2009 revolutionized the way society perceives financial systems, especially in the wake of the Great Recession (2007–2008). As traditional financial institutions like centralized banks and hedge funds crumbled under the weight of speculative investments in opaque financial instruments, blockchain technology emerged as a beacon of transparency and decentralization.

Bitcoin introduced a groundbreaking system where transactions were securely validated through the Proof of Work (PoW) consensus mechanism, mitigating risks such as double spending and establishing trust without intermediaries. In 2013, Ethereum expanded the blockchain landscape with its visionary white paper, introducing a platform that allowed developers to create decentralized applications (DApps) powered by smart contracts and the Turing-complete Ethereum Virtual Machine (EVM). This innovation opened up a world of possibilities, enabling blockchain to extend beyond digital currency. However, by 2017, the rapid growth of Bitcoin and Ethereum exposed critical limitations. Scalability issues such as low transaction throughput and soaring fees made these systems less practical for widespread use, highlighting the need for more efficient solutions.

Laman Web Rasmi:
https://rubycoin.io/
Kertas putih:
https://rubycoin.io/Whitepaper.pdf

Tokenomik Ruby Coin (RUBY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ruby Coin (RUBY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RUBY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RUBY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RUBY, terokai RUBY harga langsung token!

RUBY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RUBY? Halaman ramalan harga RUBY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi