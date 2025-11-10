Rugflip Harga Hari Ini

Harga langsung Rugflip (RFLIP) hari ini ialah $ 0.00000627, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RFLIP kepada USD penukaran adalah $ 0.00000627 setiap RFLIP.

Rugflip kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,209.16, dengan bekalan edaran sebanyak 989.95M RFLIP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RFLIP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00027074, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000608.

Dalam prestasi jangka pendek, RFLIP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Rugflip (RFLIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Bekalan Peredaran 989.95M 989.95M 989.95M Jumlah Bekalan 989,951,692.074697 989,951,692.074697 989,951,692.074697

Had Pasaran semasa Rugflip ialah $ 6.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RFLIP ialah 989.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989951692.074697. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.21K.