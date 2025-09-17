RUGMAN ($RUG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00257711 $ 0.00257711 $ 0.00257711 24J Rendah $ 0.00268711 $ 0.00268711 $ 0.00268711 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00257711$ 0.00257711 $ 0.00257711 24J Tinggi $ 0.00268711$ 0.00268711 $ 0.00268711 Sepanjang Masa $ 0.232666$ 0.232666 $ 0.232666 Harga Terendah $ 0.00257711$ 0.00257711 $ 0.00257711 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -3.78% Perubahan Harga (7D) -17.36% Perubahan Harga (7D) -17.36%

RUGMAN ($RUG) harga masa nyata ialah $0.00258503. Sepanjang 24 jam yang lalu, $RUG didagangkan antara $ 0.00257711 rendah dan $ 0.00268711 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $RUG sepanjang masa ialah $ 0.232666, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00257711.

Dari segi prestasi jangka pendek, $RUG telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -3.78% dalam 24 jam dan -17.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RUGMAN ($RUG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 258.50K$ 258.50K $ 258.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 258.50K$ 258.50K $ 258.50K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa RUGMAN ialah $ 258.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $RUG ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 258.50K.