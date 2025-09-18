RUGPROOF (RUGPROOF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.49% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +21.09% Perubahan Harga (7D) +21.09%

RUGPROOF (RUGPROOF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUGPROOF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUGPROOF sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUGPROOF telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +21.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RUGPROOF (RUGPROOF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Bekalan Peredaran 977.90M 977.90M 977.90M Jumlah Bekalan 977,898,444.437579 977,898,444.437579 977,898,444.437579

Had Pasaran semasa RUGPROOF ialah $ 4.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUGPROOF ialah 977.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 977898444.437579. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.74K.