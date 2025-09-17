Runbot (RBOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.060957$ 0.060957 $ 0.060957 Harga Terendah $ 0.0252048$ 0.0252048 $ 0.0252048 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -16.95% Perubahan Harga (7D) -16.95%

Runbot (RBOT) harga masa nyata ialah $0.02532154. Sepanjang 24 jam yang lalu, RBOT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RBOT sepanjang masa ialah $ 0.060957, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0252048.

Dari segi prestasi jangka pendek, RBOT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -16.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Runbot (RBOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 308.32K$ 308.32K $ 308.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Bekalan Peredaran 12.18M 12.18M 12.18M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Runbot ialah $ 308.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RBOT ialah 12.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.