Runeworld Takeover Harga Hari Ini

Harga langsung Runeworld Takeover (RWLD) hari ini ialah --, dengan 0.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RWLD kepada USD penukaran adalah -- setiap RWLD.

Runeworld Takeover kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 31,570, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B RWLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RWLD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RWLD dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -13.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Runeworld Takeover (RWLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.57K$ 31.57K $ 31.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.57K$ 31.57K $ 31.57K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Runeworld Takeover ialah $ 31.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RWLD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.57K.