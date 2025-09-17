RUNNER (RUNNER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.192863 $ 0.192863 $ 0.192863 24J Rendah $ 0.20452 $ 0.20452 $ 0.20452 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.192863$ 0.192863 $ 0.192863 24J Tinggi $ 0.20452$ 0.20452 $ 0.20452 Sepanjang Masa $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Harga Terendah $ 0.062812$ 0.062812 $ 0.062812 Perubahan Harga (1J) -1.84% Perubahan Harga (1D) +2.40% Perubahan Harga (7D) -13.31% Perubahan Harga (7D) -13.31%

RUNNER (RUNNER) harga masa nyata ialah $0.19767. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUNNER didagangkan antara $ 0.192863 rendah dan $ 0.20452 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUNNER sepanjang masa ialah $ 1.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.062812.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUNNER telah berubah sebanyak -1.84% sejak sejam yang lalu, +2.40% dalam 24 jam dan -13.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RUNNER (RUNNER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 200.62K$ 200.62K $ 200.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 200.62K$ 200.62K $ 200.62K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa RUNNER ialah $ 200.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUNNER ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 200.62K.