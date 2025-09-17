Runner on ETH (RUNNER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0041495$ 0.0041495 $ 0.0041495 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -0.92% Perubahan Harga (7D) +24.37% Perubahan Harga (7D) +24.37%

Runner on ETH (RUNNER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUNNER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUNNER sepanjang masa ialah $ 0.0041495, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUNNER telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -0.92% dalam 24 jam dan +24.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Runner on ETH (RUNNER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 74.65K$ 74.65K $ 74.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.65K$ 74.65K $ 74.65K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Runner on ETH ialah $ 74.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUNNER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.65K.