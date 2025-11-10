Runnit Harga Hari Ini

Harga langsung Runnit (RUNNIT) hari ini ialah $ 0.00015951, dengan 2.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RUNNIT kepada USD penukaran adalah $ 0.00015951 setiap RUNNIT.

Runnit kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 156,960, dengan bekalan edaran sebanyak 984.03M RUNNIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RUNNIT didagangkan antara $ 0.00014894 (rendah) dan $ 0.0001654 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00184201, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005387.

Dalam prestasi jangka pendek, RUNNIT dipindahkan +1.56% dalam sejam terakhir dan -15.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Runnit (RUNNIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.96K$ 156.96K $ 156.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 156.96K$ 156.96K $ 156.96K Bekalan Peredaran 984.03M 984.03M 984.03M Jumlah Bekalan 984,031,302.8837128 984,031,302.8837128 984,031,302.8837128

Had Pasaran semasa Runnit ialah $ 156.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUNNIT ialah 984.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 984031302.8837128. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 156.96K.